Piano di emergenza, approvato a Calvi dell’Umbria

Con il Consiglio comunale di giovedì sera (28 novembre 2019) è stato approvato il Piano di emergenza comunale multirischio di Protezione civile presentato dal referente dell’Anci umbro, Claudio Alberto Monzi.

Il sindaco calvese Guido Grillini precisa: “L’approvazione del Piano di emergenza comunale multi rischio di Protezione civile è un passo importante per allinearsi con le normative vigenti. Le modifiche sono state adeguate alle esigenze del nostro territorio. A breve, inoltre, ci saranno delle giornate dedicate alla formazione e all’addestramento: una giornata intera sarà rivolta al gruppo comunale della Protezione civile ed un’altra interesserà tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici . In questo periodo caratterizzato dal maltempo è stato aperto il Centro operativo comunale . Le piogge abbondanti hanno causato dei danni che sono stati superati ed ora la situazione è sotto controllo. Ringrazio sentitamente tutti i volontari per la loro fattiva collaborazione”.

E’ indispensabile saper affrontare una emergenza e conoscere le buone pratiche di protezione civile; quindi sapere cosa fare prima, durante e dopo un evento calamitoso come un terremoto, il maltempo, un incendio e sapere anche a chi rivolgersi.

