Pestaggio a Bastia Umbra, indagini a tappeto: ipotesi regolamento di conti - Tuttoggi.info

La vittima aveva picchiato un'altra persona lo scorso luglio ed era stata arrestata a ottobre

Cominciano a chiarirsi i contorni del pestaggio a Bastia Umbra che ha visto vittima un 29enne cittadino albanese.

Proprio l’identità del ragazzo – che a ottobre era stato arrestato per aver aggredito insieme insieme a un connazionale e un altro ragazzo, cittadino italiano, un giovane di origini moldave nei pressi di un locale bastiolo lo scorso luglio – avrebbe fornito agli investigatori, i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino e coordinati dalla procura di Perugia, alcuni spunti utili per ipotizzare un possibile regolamento di conti quale spiegazione per l’accaduto. Sarebbe – pur senza tralasciare nulla – la pista principale verso cui si stanno indirizzando le indagini.

Gli avventori del locale nella zona industriale di Bastia Umbra nelle cui vicinanze è avvenuto il pestaggio avrebbero parlato di un gruppetto di 3-4 persone che avrebbero avvicinato il 29enne che ha tentato di fuggire e, dopo averlo fermato, l’avrebbero colpito con pugni e calci anche quando era esanime a terra. Un’aggressione analoga a quella avvenuta a luglio 2022, quando i tre giovani tra cui la vittima del pestaggio di sabato notte, nonostante la presenza dei clienti dell’esercizio pubblico, dopo un breve colloquio con la vittima e dopo averlo invitato a uscire dal locale, lo avrebbero colpito ripetutamente con pugni e calci.

Dopo l’aggressione erano fuggiti a bordo di un’autovettura, facendo perdere le loro tracce, ma erano stati rintracciati: due persone erano state fermate a luglio, appunto il 29enne e un italiano 23enne, mentre un cittadino albanese di 23 anni, identificato nel terzo uomo responsabile di una brutale aggressione avvenuta a luglio a Bastia Umbra, è stato rintracciato in Germania ed estradato. L’uomo, le cui condizioni rimangono stabili, è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia e non è in grado di parlare. Ad aiutare le indagini anche le telecamere di sorveglianza delle attività della zona, che è ricca di locali e attività.