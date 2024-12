Pescara e Ternana si dividono la posta nel big match (0-0) | Pagelle

Le prime della classe, Pescara e Ternana, si dividono la posta. Il rammarico maggiore è però tra le Fere, che hanno avuto due ottime occasioni per conquistare l’intera posta. Al Pescara non è invece bastato un finale in crescendo per prendersi i 3 punti.

Il peso della posta in gioco è evidente su entrambi gli schieramenti. Ne esce fuori un primo tempo con pochissime emozioni.

In avvio di secondo tempo è subito la Ternana ad avere l’occasione per colpire, ma Plizzari ipnotizza Curcio, che si era involato dalla metà campo sul filo del fuorigioco.

Provano a rispondere i padroni di casa con Valzania, che di testa, sul corner, non trova la porta.

La Ternana ha ancora una grande occasione all’8′, m Brosco riesce a respingere il tiro a colpo sicuro di Romeo.

Al 13′ Plizzari è strepitoso su Cianci, che gli spara addosso una sorta di rigore in movimento.

Nel finale prova a rendersi pericoloso il Pescara, con la conclusione di Cangiano che viene deviata.

Nessuna delle due squadre riesce però a trovare il guizzo vincente e il big match tra Pescara e Ternana finisce senza un padrone, a reti inviolate.

Tabellino e pagelle

Pescara – Ternana 0-0

Pescara: Plizzari 7, Pierozzi 6, Brosco 6.5, Pellacani 6, Crialese 6, Valzania 6.5, Squizzato 6.5, Dagasso 6, Bentivegna 6 (33′ st Ferraris 6), Merola 6, Cangiano 6 (41′ st Tonin sv). All. Baldini 6.

Ternana: Vitali 6, Maestrelli sv (23′ pt Curcio 6, 36′ st Aloi sv), Loiacono 6, Martella 6.5, Casasola 6, Romeo 6 (36′ st Ferrante 6), De Boer 7, Corradini 6.5, Donati 6, Cicerelli 6.5, Cianci 6 (46′ st Tito sv). All. Abate6.