Perugia – Vicenza, la Nord per Alberto | Formazioni ufficiali e dove vederla

Il ricordo del cuore dei tifosi biancorossi per Tomassini, scomparso improvvisamente giovedì | Le scelte di Alvini e Brocchi

La Nord spinge i Grifoni nel ricordo di Alberto Tomassini, scomparso improvvisamente giovedì all’età di 73 anni. “Ta tutti cè visto cresce… ta tutti cè voluto bene. Ciao Alberto” recita lo striscione esposto dai tifosi biancorossi.

E sempre nel ricordo di Alberto, Perugia col lutto al braccio e un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara.

Formazioni ufficiali

Alvini ritrova Curado in difesa e schiera Kouan a centrocampo. Burrai stringe i denti e parte dall’inizio. Tante le assenze per Brocchi, tra cui l’ex Lanzafame. Alla lunga lista degli infortunati si sono uniti Diaw e Taugordeau.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi, Matos, De Luca. All. Alvini.

Vicenza: Grandi, Bruscagin, Brosco, Ierardi, Crecco, Zonta, Proia, Ranocchia, Di Pardo, Dalmonte, Giacomelli. All. Brocchi.

Perugia – Vicenza: dove vederla

La partita Perugia – Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder). In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.