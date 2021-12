Sabato i funerali di Alberto, poi l’omaggio della sua Curva Nord

Il Grifo contro il Vicenza al Curi gioca anche per il suo supertifoso scomparso | Dopo i funerali la salma allo stadio per l'abbraccio dei tifosi

Il Perugia giocherà con il lutto al braccio per ricordare Alberto Tomassini, per anni gestore dello stadio Curi e poi del centro sportivo dell’antistadio e del servizio di ristorazione. Un supertifoso, punto di riferimento per la società e per tanti calciatori che negli anni hanno indossato la maglia del Grifo. La Curva Nord tributerà un omaggio ad Alberto.

Alberto Tomassini è morto giovedì mattina all’età di 73 anni. Nel giorno in cui l’antistadio del Curi doveva essere intitolato a Paolo Rossi, cerimonia che poi è stata ovviamente annullata.

I funerali saranno celebrati sabato 4 dicembre da don Mauro Angelini, cappellano del Perugia Calcio. L’inizio alle ore 10 presso il Santuario Santa Maria della Misericordia a Ponte della Pietra.

Al termine della funzione (ore 10:45 circa) la salma raggiungerà la Curva Nord dello stadio Curi per un ultimo saluto da parte di tutta la tifoseria biancorossa.