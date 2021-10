Perugia – Reggina: formazioni, pronostico e dove vederla

Il turno settimanale spinge Alvini e Aglietti a operare molti cambi pe rla sfida del Curi (giovedì ore 20.30)

Il turno infrasettimanale potrebbe indurre Alvini e Aglietti a operare diversi cambi nella sfida di giovedì sera (ore 20.30) allo stadio Curi.

Le scelte di Alvini

Il tecnico biancorosso ha annunciato in conferenza stampa diverse novità rispetto alla formazione schierata a Lecce. Per far riposare alcuni calciatori non al meglio e anche per scelte tecniche, visto che il tecnico biancorosso non è stato soddisfatto della fase di possesso palla nell’ultima partita. Con Burrai disponibile per il momento solo in panchina (si conta di farlo giocare dal primo minuto lunedì a Ferrara), Vanbaleghem sembra l’uomo in grado di dare i ritmi al centrocampo. A lasciargli spazio potrebbe essere Segre, apparso non al meglio a Lecce.

A riposo Ferrarini, con Falzerano che può tornare a destra visto il rientro di Lisi sulla corsia sinistra. Davanti potrebbe esserci spazio per Murano.

I dubbi di Aglietti

Anche Aglietti e la sua lanciatissima Reggina devono fare i conti con gli impegni ravvicinati di questa settimana. E allora, a sorpresa potrebbe far partire dalla panchina Menez, che con Galabinov costituisce un reparto offensivo in grado di garantire talento ed esperienza. Il francese potrebbe però lasciare spazio a Matteo Ricci, qualora il tecnico reggino decidesse di dare una nuova opportunità all’ex Spezia che ha indossato anche la maglia del Grifo.

A destra Loiacono ha dato grande prova di solidità, ma potrebbe anche riposare e lasciare spazio a Lakicevic.

Probabili formazioni

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Ghion Vanbaleghem, Lisi, Kouan, Matos, Murano. All. Alvini.

Reggina: Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropulos, Di Chiara, Bianchi, Crisetig, Ricci, Laribi, Cortinovis, Galabinov. All. Aglietti.

Arbitri: Camplone di Pescara (Var Banti, Avar Capaldo).

Dove vederla

La partita Perugia – Reggina (giovedì 28 ottobre, inizio alle ore 20.30) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Pronostici

Pronostici favorevoli al Perugia, la cui vittoria è quotata in media dai bookmakers a 2.40. Quote più alte per il pari (3.25) e la vittoria degli ospiti (3.60). Si prevede una gara con pochi gol: l’under è bancato 1.67. Il risultato ritenuto più probabile è però l’1-1 (pagato 6), quindi la vittoria di misura per 1-0 del Perugia (7.20).