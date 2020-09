Perugia, tutti negativi anche secondi tamponi | Caso sarà discusso in Regione - Tuttoggi

Buone notizie per il Perugia Calcio, che ora può davvero pensare solo al campo (nella foto di Roberto Settonce il primo allenamento di ieri a ranghi ridotti). La società ha infatti comunicato che anche i referti della seconda tornata di tamponi effettuati dalla Usl Umbria 1, a prima squadra e staff tecnico, sono risultati tutti negativi.

Il Perugia intende pure precisare che, “come da prassi, si erano resi necessari i controlli Asl dopo le positività dei primi test effettuati da un laboratorio privato, regolarmente autorizzato dalla Regione, i cui risultati erano chiaramente errati. Il privato in questione non fa riferimento al laboratorio Galeno, con cui, anzi, la società è ben lieta di proseguire il rapporto di collaborazione anche quest’anno”.

Per i futuri test molecolari, comunque, la società fa sapere che si rivolgerà “presso la Futura Diagnostica, già attiva da ieri per il controllo dei tamponi risultati anche in questo caso tutti negativi“.

Sul caso, che ha avuto anche una eco nazionale si è pronunciata Simona Meloni, consigliere regionale Pd e vice presidente dell’Assemblea legislativa: “La vicenda dei presunti casi di positività al coronavirus al Perugia Calcio non può che sollevare dubbi sul livello di affidabilità diagnostica di alcuni centri privati“.

Annunciando un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere “il livello di monitoraggio e controllo delle strutture accreditate dal servizio sanitario regionale ad eseguire prestazioni nell’ambito della diagnosi del Covid-19” Meloni si auspica quindi che “quanto accaduto rappresenti soltanto un caso isolato e possa risultare utile alla Giunta regionale per alzare l’attenzione su un tema così sensibile per la salute dei cittadini”.