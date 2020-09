Buonaiuto alla Cremonese, mangia torrone e ignora i 'Baci'. Tifosi infuriati - Tuttoggi

Che ci fa Cristian Buonaiuto in una pasticceria di Cremona? Sceglie il torrone e ignora i ‘Baci’ Perugina. Questo in sintesi il video ironico (ma non troppo) che la Cremonese Calcio ha scelto per annunciare ai tifosi l’attaccante ex Grifo.

Buonaiuto, che proprio in mattinata ha firmato un biennale per la società lombarda, ha lasciato Perugia dopo la clamorosa retrocessione in serie C, con un ruolino di 23 presenze, 2 soli gol e la “macchia” del rigore sbagliato nella finale playout contro il Pescara.

Nel video (vedi sopra) che tanto ha fatto infuriare i tifosi biancorossi si vede il calciatore entrare in una pasticceria di Cremona. La commessa al bancone gli offre da una parte il dolce tipico della città, il torrone appunto, e dall’altra i Baci Perugina. Solo qualche attimo di esitazione e Buonaiuto si mangia il primo, lasciando da parte il cioccolatino umbro.

Inevitabile lo sdegno dei tifosi del Grifo, scatenatisi sui social: uno dei fan club scrive “Spot vergognoso! La ruota gira per tutti!”; ma c’è anche chi rivendica l’orgoglio perugino, facendone una questione campanilistica: “Quelli non sono nemmeno i lontani parenti dei Baci, nemmeno tra un secolo riuscite a farli decenti...”.