Perugia, Lega: “La Ferdinandi vuole riaprire l’afro market di via Campo di Marte? Ennesima follia della sinistra”. - Tuttoggi.info

Nel corso di un incontro elettorale a Ferro di Cavallo, la candidata a sindaco della sinistra, Vittoria Ferdinandi, avrebbe criticato la scelta di chiudere l’afro market di via Campo di Marte. La chiusura era stata disposta per motivi di ordine pubblico grazie all’impegno dell’Assessore alla sicurezza Luca Merli, proprio per mettere fine ai continui episodi di criminalità legati a risse, spaccio e violenza, che avevano ormai esasperato i residenti della zona.

Sul tema non si è fatta attendere la risposta della Lega: “Sulla sicurezza le ricette della sinistra sono sempre le stesse, fallimentari e ideologiche – spiega l’assessore Merli. In questi anni abbiamo ottenuto grandi risultati: come certificano fonti ministeriali a Perugia si è registrato un calo dei reati del 37% negli ultimi dieci anni. Addirittura i furti in abitazione sono calati del 65%”. L’esigenza di garantire la sicurezza e la vivibilità di Perugia sono da sempre una priorità per la Lega che ha messo in campo uno sforzo straordinario di risorse e mezzi per potenziare la Polizia Locale ed i presidi sul territorio, con oltre 400 telecamere che supportano l’attività delle Forze dell’Ordine.

“Il nostro impegno ha trovato un riscontro importante anche nelle politiche attuate dalla Regione Umbria – prosegue Merli. Abbiamo collaborato attivamente alla modifica del Testo Unico regionale sul Commercio presentato dalla Consigliera Paola Fioroni che oggi mette a disposizione dei comuni nuovi strumenti per promuovere la sicurezza, combattere il degrado urbano e favorire lo sviluppo economico nelle zone della città più sensibili. Tornare indietro sarebbe un incubo per i nostri cittadini”.