Incendio ai danni di un tetto con pannelli fotovoltaici in località Pila. Vigili del fuoco sul posto con 2 squadre

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di una struttura agricola in loc. Pila (PG). Al momento non sembrano esserci danni a persone, mentre la struttura ha subito notevoli danneggiamenti.