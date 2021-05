Perugia, è qui la festa: il Grifo torna in Serie B | VIDEO

Gli uomini di Caserta sbancano Salò con le reti di Elia e Bianchimano e vincono il campionato | Ritorno in B dopo lo spareggio beffa contro il Pescara

Il Perugia calcio torna in Serie B. Dopo l’incredibile retrocessione ai rigori nel drammatico spareggio della scorsa estate contro il Pescara, i Grifoni riconquistano la serie cadetta. Il successo del Grifo per 2-0 sul campo della Feralpisalò vale la conquista diretta della Serie B, senza passare per i play-off.

Il successo del Perugia che vale il pass per la Serie B è firmato da Elia e Bianchimano. Ma tutti i Grifoni sono stati all’altezza, a partire dal loro condottiero, mister Caserta.

Inutile la vittoria del Padova sulla Sambenedettese: i risultati degli scontri diretti premiano i Grifoni, che dopo un anno di purgatorio tornano in Serie B.

Perugia in serie B, tabellino e pagelle

Feralpisalò – Perugia 0-2

1” pt Elia (P), 26′ st Bianchimano (P)

Feralpisalò: De Lucia 6.5, Bergonzi 5.5, Brogni 5, Giani 5.5, Bacchetti 5.5, Guidetti 6, Ceccarelli 5 (1′ st Tulli 6), Scarsella 5.5, D’Orazio 5, Carraro 5.5, Guerra 5. All. Pavanel 5.

A disp.: Liverani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Legati, Apollonio, Pinardi, Libera Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo.

Perugia: Minelli 7, Rosi 7.5, Angella 7.5, Monaco 7, Crialese 7.5, Elia 8.5, Sounas 8, Vanbaleghem 7.5, Kouan 7, Minesso 7 (11′ st Burrai 7), Murano 7 (22′ st Bianchimano 7.5). All. Caserta 8.

A disp.: Fulignati, Bocci, Favalli, Sgarbi, Melchiorri, Di Noia, Moscati, Falzerano, Cancellotti, Vano.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

La partita

Perugia subito in avanti alla ricerca dei 3 punti per il Paradiso.

13′ pt Primo squillo dei Grifoni, con l’accorrente Rosi che calcia sopra la traversa il pallone respinto dal portiere De Lucia.

17′ pt GOL PERUGIA Il vantaggio arriva quattro minuti dopo con Elia, che di sinistro al volo finalizza l’assist di Minesso, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali.

19′ pt Elia ha l’occasione per raddoppiare, ma il suo tiro viene respinto da Giani.

27′ pt Perugia ancora pericoloso con Murano, che gira di testa il pallone crossato da Elia, ma De Lucia blocca senza problemi.

40′ pt La Feralpisalò prova a reagire, ma è ancora Elia a mette in apprensione la difesa dei padroni di casa.

41′ pt Kouan, pescato da Sounas, stacca da solo in area e colpisce la palla di testa, senza però inquadrare la porta da ottima posizione.

6′ st A inizio ripresa Feralpisalò subito aggressiva, ma sono ancora i Grifoni ad andare vicino al raddoppio: Elia approfitta dell’errore di Giani e scarica per Murano, che trova però l’ottima risposta di De Lucia.

13′ st Minelli blocca il pallone calciato da Tulli in una delle poche offensive dei padroni di casa.

15′ st Corner di Burrai, Monaco tutto solo in area colpisce la palla di testa, ma la spedisce fuori.

22′ st Elia ancora pericoloso, ma il suo destro al volo esce fuori di poco.

26′ st GOL DEL PERUGIA: Kouan ruba palla, Sounas serve Bianchimano, entrato da appena tre minuti al posto di Murano, che di testa non sbaglia.

35′ st arriva la notizia del vantaggio del Padova, che aggancia il Perugia in vetta. Ma i Grifoni sono avanti per gli esiti degli scontri diretti.

Triplice fischio dell’arbitro Gualtieri: il Grifo vince un campionato incredibile e torna in Serie B. A Perugia esplode la festa!