Perugia – Ascoli, derby ad alta tensione: formazioni e dove vederla

La sfida del Curi: punti importanti per Castori, alla ricerca della prima vittoria, e Bucchi, squalificato, che vuole proseguire la partenza sprint

Si gioca il Derby umbro-marchigiano, tra incroci geografici e sentimentali. Sulla panchina del Perugia il tecnico di San Severino Marche Fabrizio Castori. A guidare l’Ascoli l’x grifone Cristian Bucchi, che però non sarà in panchina per la squalificata dopo il finale acceso dell’ultima gara dei bianconeri pareggiata con il Cittadella. Al suo posto ci sarà Savini.

Ma per Perugia e Ascoli contano soprattutto i punti in palio. Punti pesanti per il Perugia, in fondo alla classifica, alla ricerca della prima vittoria. Punti pesanti per l’Ascoli, ancora imbatto e a una sola lunghezza dalla vetta.