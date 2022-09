Al Curi 1125 tifosi dell’Ascoli, il servizio d’ordine e i divieti nell’area stadio

I provvedimenti della Questura per evitare incidenti e l'ordinanza anti alcol del Comune

Ci saranno 1125 tifosi al seguito dell’Ascoli impegnato oggi alle ore 16.15 nella sfida contro il Perugia. Sfida delicatissima, oltre ad essere un derby del centro Italia. La squadra di Castori, all’ultimo posto in classifica, è in cerca della prima vittoria in questa stagione. I bianconeri dell’ex grifone Bucchi (che sarà squalificato) vogliono confermarsi sui livelli dell’avvio sprint, che ha consentito di raccogliere due vittorie e due pareggi.

Proprio l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che hanno occupato l’intero settore a disposizione degli ospiti, ha portato la Questura ad approntare un sistema di sicurezza particolare.