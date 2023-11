Perugia, 30 anni dopo si ritrovano i pionieri dell’informatica con i professori del Capitini - Tuttoggi.info

Studenti e Prof del Capitini di Perugia di nuovo insieme dopo 30 anni. Il dono al prof. Ingargiola, il ricordo della prof.ssa Penchini

Sono i pionieri dell’informatica di Perugia, 22 studenti del Capitini, che nel 1988, non senza una buona dose di coraggio, iniziarono gli studi del corso di informatica, scienza destinata ancora ad esplodere, quanto meno per gli usi commerciali che oggigiorno riempiono la nostra vita. Basti pensare che l’Olivetti, solo l’anno dopo la loro nascita (1976), presentò il “mitico” P6060, pesante computer con tanto di floppy disk da 8”.

Quando i ragazzi varcano per la prima volta il Capitini la casa di Ivrea aveva lanciato il Commodore con floppy disk da 5” (i più giovani non hanno conosciuto neanche quelli da 3’5”, soppiantati dalle più pratiche e potenti pen drive).

Eppure quella sfida, che costò non poco impegno negli studi e molti sforzi economici per le famiglie (chi voleva un pc doveva sborsare più di 2 milioni delle vecchie lire), l’hanno vinta a pieni voti e anche a loro si deve un pezzo dell’era tecnologica.

In questi giorni la 5a “Programmatori” dell’Istituto tecnico commerciale “Aldo Capitini” di Perugia si è ritrovata a La Coccinella di Santa Sabina per festeggiare i 30 anni dal diploma insieme ai propri docenti.

Un momento di ricordo è stato tenuto per la compianta professoressa di italiano e storia Lidia Penchini. Gli insegnanti presenti erano i professori Silvano Ingargiola di ragioneria (il più anziano con i suoi 90 anni portati magnificamente), Luciana Balucani (matematica), Grazia Cesarini (informatica), Paolo Testi (Laboratorio di Informatica, ovviamente il più giovane), Marcella Meucci (inglese), Rosellina Flagiello (diritto), Concetta Fornai (tecnica bancaria), Sergio Rossi (educazione fisica) e il vice preside dell’Istituto, l’ex senatore Franco Asciutti (che anche in Parlamento ha mantenuto il suo rigore con il 96% di presenze a Palazzo Madama).

Ex studenti e studentesse sono (in ordine alfabetico): Giovanni Battista Becherini, Antonella Borri, Francesco Canu, Federico Cenerini, Roberta Chiappini, Chiara Cinelli, Mirco Cipolletta, Benedetta Ciucci, Cristiano Gatti, Gabriele Mancini, Fabio Migliorini, Stefano Montecucco, Patrizia Passeri, Gianluca Peverini, Chrstian Pierini, Concetta Pietrolongo, Gianluca Ragnoni, Simona Sargentini, Eleonora Sorci, Mirco Tomassini, Simone Tomassoni, Monia Vitali e Stefano Zagarella.

Il professore Silvano Ingargiola

Al termine della cena gli ex allievi del Capitini di Perugia hanno voluto omaggiare il professor Ingargiola con una targa dove è stato inciso “90 anni, un giorno sì e l’altro pure”. Per l’occasione sono state fatte stampare in serie limitata delle penne a ricordo della giornata.

A Cristiano Gatti il compito di scrivere una lettera per ricordare gli anni della scuola, documento recapitato a Tuttoggi che è lieto di pubblicare. Leggiamo: “30 anni insieme, 30 anni di gioie, passioni, pianti, sorrisi, gite, matrimoni, battesimi, cene, aperitivi… 30 anni di vita, di lavoro, idee condivise, discussioni, consigli, segreti, delusioni, pettegolezzi…praticamente 30 anni di Amicizia. Siamo una Classe Speciale, ci vediamo e sentiamo quotidianamente, ci uniscono il lavoro, gli hobby, le passioni, i social, il Grifo, i figli e indiscutibilmente l’Amicizia nata a scuola. Ebbene si, sono passati 30 anni da quando, luglio 1993, voi Professori ci avete consegnato alla “vita reale” dopo un percorso scolastico passato insieme a tante altre persone che hanno fatto parte della nostra Scuola. Oggi ci sembra il momento giusto per ringraziarVi tutti, indistintamente, anche chi purtroppo questa sera non è qui con noi a condividere questi ricordi, possiamo dire che oggi siamo delle Donne e degli Uomini, delle Madri e dei Padri che affrontano con il sorriso la Vita anche grazie a Voi Professori che avete sempre creduto nelle nostre capacità e ci avete sempre spronato a dare il massimo per essere migliori. Grazie Prof, perché oggi avete davanti a voi Ragionieri Programmatori di vecchia data che nella vita si sono Laureati (alcuni), sono diventati Imprenditori, Impiegati, Liberi Professionisti, Direttori, Operai, Rappresentanti…insomma tutte le categorie che fanno parte della vita lavorativa. Grazie Professori, ma adesso vorremmo chiamarVi INSEGNANTI perché come ha detto il Giornalista Massimo Gramellini in una trasmissione di poco tempo fa….“L’Insegnante è colui che ti ‘segna’ dentro per sempre” e noi abbiamo avuto i migliori”.

