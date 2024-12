Persona colta da malore soccorsa dal Sasu con l'elicottero Nibbio - Tuttoggi.info

Poco dopo le ore 12 di oggi, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono state attivate insieme all’elisoccorso del 118 Nibbio 01 per intervenire in soccorso di una persona colta da malore in un’area impervia a Poggio Sorbiglione, nel Comune di Monte Santa Maria Tiberina

.L’elisoccorso Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del SASU, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’emergenza. Dopo aver individuato la persona, i soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, stabilizzando il paziente.

Successivamente, grazie all’utilizzo del verricello, il paziente è stato recuperato in sicurezza dall’elisoccorso e trasportato con urgenza all’ospedale di Foligno per ricevere ulteriori cure mediche.