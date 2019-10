Per Halloween fa tappa a Perugia l’European Social Sound

share

E’ in arrivo la festa di Halloween più rock dell’Umbria. Fa tappa a Perugia, il 31 ottobre, European Social Sound U4, il primo format europeo che abbina un contest per band emergenti di alto livello a una iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Sul palco del 100Dieci di Perugia (via A. Pascoli, 22), a colpi di note 10 gruppi provenienti da tutta Italia si esibiranno live per scegliere le due band che staccheranno il pass per la finalissima nazionale di ESS4U che si svolgerà a Matera – Capitale europea della cultura 2019 – il prossimo 14 dicembre.

Quest’anno, infatti, European Social Sound si è fatto in quattro. Grazie a un accordo sottoscritto fra le Regioni e sostenuto anche da (ANPAL), l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro, il format, dopo due edizioni con grandi riscontri e attenzione mediatica, è stato replicato con successo anche in Toscana, Basilicata e Regione Siciliana, per un totale di otto serate dal vivo e tantissima buona musica grazie alle decine di band che hanno partecipato alle varie selezioni web e live.

L’appuntamento di Perugia sarà particolarmente ricco. Sul palco saliranno questi gruppi: Anomalia X2, Chien Bizarre, EWA, Falegnameria Marri, Kevin Koci, Luci Da Labbra, NO.RA, PopulAlma, Distilleria A Vapore, Subba And The Roots. La band in gara sono state selezionate tra una rosa di gruppi iscritti da una giuria qualificata e dal voto del popolo del web che ha potuto ascoltare tutti i brani proposti sul sito www.europeansocialsound.it.

Ospite speciale della serata perugina sarà la cantante Paola Majuri, autrice della hit dell’estate 2019 “Festivalbar”. Canzone che, oltre ad aver stazionato a lungo nelle classifiche delle radio nazionali, le ha permesso di salire sul palco in apertura ai concerti di Fedez e ad una tappa del Jva Beach Party di Lorenzo Cherubini.

Giovedì 31 ottobre, a giudicare le performance dei gruppi in gara, saranno chiamati Stefano Beko Bechini (musicista, compositore e producer) e il giornalista musicale Danilo Nardoni.

Non solo, sarà una serata ricca di premi! Chi tra il pubblico in sala indovinerà il quiz sulle politiche del Fondo sociale europeo che accompagnerà l’evento, potrà vincere uno smartphone Samsung Galaxy A70 (messo in palio grazie al FSE stesso), mentre la maschera di Halloween più originale e creativa si aggiudicherà uno speciale premio fotografico.

L’ingresso è libero, si inizia alle 22.

share

Stampa