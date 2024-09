Per due volte tenta di dar fuoco a un distributore: arrestato ventottenne (anche grazie ai cittadini) - Tuttoggi.info

Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 38enne cittadino senegalese ha tentato di incendiare – per ben due volte – una colonnina del distributore mediante l’utilizzo di un accendino e dell’erba secca. I fatti sono accaduti martedì mattina a nel perugino, e l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato.



Nello specifico, il 28enne, senza un apparente motivo, dopo aver gettato a terra gli erogatori di carburante, ha tentato di dar fuoco al distributore, ma è stato allontanato anche grazie all’intervento di un cittadino. È stato quindi allontanato dalla stazione di servizio ma, poco dopo, è ritornato sui suoi passi con in pugno alcune sterpaglie accese e con l’intento di dare seguito a quanto tentato poco prima.



Nonostante alcuni cittadini presenti abbiano tentato di convincerlo a desistere, il 28enne ha proseguito con la propria condotta pericolosa, minacciando persino di dare fuoco ad uno dei presenti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato che l’uomo aveva dato fuoco anche a delle sterpaglie lungo la strada che porta all’ospedale Santa Maria della Misericordia, incendio contenuto dal personale dei Vigili del Fuoco, nel frattempo intervenuto.



Il 28enne è stato perquisito e indosso gli è stato trovato l’accendino, sequestrato; come detto è stato arrestato per incendio doloso, e trattenuto in commissariato nell’attesa dell’udienza di convalida.