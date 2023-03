Pensa si tratti di amici, invece sono poliziotti: in casa droga, oggetti rubati e una katana

Alle 8 del mattino i poliziotti hanno bussato alla porta. Ha aperto loro il proprietario, un 45enne cittadino italiano. L’uomo, pensando si trattasse di amici, ha aperto la porta ed è rimasto sorpreso nel trovarsi invece di fronte gli agenti.

All’interno dell’appartamento, gli operatori hanno constatato che il 45enne era in procinto di fumare della sostanza stupefacente. Per questo motivo hanno proceduto ad effettuare un’accurata perquisizione che ha dato esito positivo. Quindi il ritrovamento degli oggetti rubati.

I poliziotti, inoltre, hanno recuperato un flacone di metadone con etichetta abrasa e un involucro in carta stagnola contenente della sostanza polverosa risultata poi essere eroina.

Accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Parte della refurtiva, invece, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Il 45enne, inoltre, è stato anche sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990 per possesso di sostanze stupefacenti.