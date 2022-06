Pecorelli, per la Procura non c'è stata ricettazione di monete d'oro | Chiesta archiviazione - Tuttoggi

Una istanza, quest’ultima, suffragata anche dal fatto che le indagini dei carabinieri di Grosseto non avrebbero trovato la minima traccia di quelle famose monete d’oro. Ecco perché è stato aperto pure un altro fascicolo che contesta a Pecorelli il reato di autocalunnia: lui stesso, infatti, raccontò agli inquirenti l’intenzione di rivendere il fantomatico tesoro. Lo stesso che avrebbe “immortalato” qualche mese fa con quel famoso “selfie”…



Al 46enne, in Italia, viene ancora contestato anche il reato di sostituzione di persona poiché, una volta tornato in Italia dall’Albania, avrebbe utilizzato documenti falsi per soggiornare a Porto Santo Stefano e noleggiarsi un gommone e un garage. Nessuna novità, invece, dal Paese delle Aquile, dove il 46enne resta indagato per ben 3 reati: incendio di beni materiali (per aver inscenato la sua morte bruciando l’auto noleggiata in aeroporto), vilipendio di tomba (per aver preso delle ossa da un ossario comune, gettarle nell’auto in fiamme e dare quindi più credibilità alla messinscena) e attraversamento illecito del confine (dall’Albania passò senza controlli in Montenegro e in Bosnia, dove si stabilì – a detta sua – a Medjugorje).