Pattuglia della polizia a Fontivegge, strage di multe

C'è anche chi non aveva la patente e chi guidava un mezzo già sottoposto a fermmo amministrativo

Controlli della polizia a Fontivegge, numerose infrazioni del Codice della strada. Tra gli automobilisti sanzionati, un cittadino straniero – classe 1970 – che durante un posto di controllo degli agenti è stato fermato alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo da parte della polizia locale. Al 52enne è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria di 1984 euro con fermo amministrativo dell’auto. All’uomo sono state contestate anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 213 c. 8 e dall’art. 214 c. 8 del Codice della Strada, rispettivamente di 1732 euro e 430 euro, per aver condotto un veicolo privo di assicurazione ed essere stato sanzionato due volte per la stessa infrazione nell’arco del biennio.

Sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in zona Fontivegge, durante un posto di controllo nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti delle volanti hanno fermato alla guida di un’auto un 30enne di origini marocchine che, all’atto delle verifiche, è risultato sprovvisto della patente di guida valida nel territorio dello Stato italiano. Il giovane è stato sanzionato ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada, con invito ad esibire il documento valido entro 30 giorni.