Parco tecnologico agroalimentare, assemblea soci approva bilancio 2022 - Tuttoggi.info

Al termine dell'assemblea è stato confermato quale amministratore unico Marcello Serafini, alla guida della società dal luglio 2020.

Si è svolta giovedì 15 giugno, a Palazzo Donini, l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’organo amministrativo e l’approvazione del bilancio 2022 della società in house providing 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, al termine della quale è stato confermato quale amministratore unico Marcello Serafini, alla guida della società dal luglio 2020.

L’Assemblea dei soci ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 confermando la destinazione dell’utile d’esercizio di 221.621 euro – in conformità alla previsione dell’art. 30 dello Statuto Sociale – a riserva legale nella misura di legge e a reintegro della riserva statutaria “Fondo Consortile”.

L’Amministratore unico Marcello Serafini ha commentato con soddisfazione: “È sincero il ringraziamento nei confronti dell’Amministrazione regionale per aver investito così tanto nel lavoro svolto con le proprie partecipate, segnando insieme a noi, una importante discontinuità nel ruolo e nella strategicità che gli Enti e le società operative svolgono nel contesto regionale”.

“Nel corso di questo triennio – ha aggiunto – è stato confermato il ruolo della società e rafforzato l’intervento nel settore agricolo e agroalimentare. Con le nuove attività svolte per l’Amministrazione regionale, a partire dal supporto tecnico per le istruttorie del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), sono quasi raddoppiate le persone impiegate presso la nostra struttura, con l’ingresso di ulteriori 20 laureati e nuovi tecnici. Non possiamo nascondere che questo ha ulteriormente fatto da volàno per affermare anche la competenza della società in materia ambientale, verso la quale stiamo raccogliendo le nuove iniziative che la Regione Umbria ci ha chiesto di promuovere. Si tratterà di rafforzare le professionalità in azienda e muoverci nella direzione condivisa con i soci nel rispetto della programmazione delle attività concordate nei piani di governance”.

“Nel primo semestre dell’anno in corso – ha evidenziato inoltre Serafini – la società ha revisionato lo Statuto sociale con l’integrazione di nuove funzioni e attività nel settore della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale e ha approvato un nuovo organigramma ed assetto organizzativo”.

L’Amministratore Serafini ha concluso esprimendo “grande felicità per la fiducia che la Presidente Tesei e la Giunta regionale hanno deciso di accordarmi nuovamente, ma soprattutto per essere alla guida di una società viva, in continua evoluzione e trasformazione. Un percorso che, senza la voglia di migliorarsi e la piena condivisione di intenti avuta con l’Assessore all’Agricoltura e Ambiente Roberto Morroni, forse non sarebbe stato possibile”.

Ad esprimere soddisfazione anche i soci presenti all’Assemblea, alla quale hanno partecipato – tra gli altri – l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa; il direttore regionale allo Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale Michele Michelini, in rappresentanza della Regione Umbria; il segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Federico Sisti; il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

3A-Parco Tecnologico agroalimentare dell’Umbria, agenzia in house a capitale interamente pubblico, opera da oltre 20 anni per garantire il miglioramento e il mantenimento della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, la sostenibilità ambientale e la diffusione dell’innovazione. Ha come soci i maggiori attori istituzionali del territorio, con i quali sono condivise le principali scelte strategiche ed operative: Regione Umbria; Università degli Studi di Perugia; Sviluppumbria SpA; Camera di Commercio dell’Umbria; Comune di Todi; Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” di Todi.