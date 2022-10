Parco dell'Agorà intitolato a Pinna, Zuccarini: "Doveroso omaggio"

I ringraziamenti

Quindi i ringraziamenti: “Ringrazio con particolare affetto e stima il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” ed il suo Comandante Col. Gianluca D’Alessio, con il Picchetto d’Onore del Reggimento, ed il Colonnello Mauro Bruschi, Capo di Stato Maggiore del COMFOSE – Forze Speciali dell Esercito. Un ringraziamento speciale a Maurizio e Pierfrancesco, figli di Gaetano Pinna, che hanno collaborato in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale. La presenza di tante Autorità Civili e Militari, così come di numerosi cittadini, dimostra come tale scelta sia stata doverosa apprezzata e condivisa dalla cittadinanza. Oggi Foligno scrive un’altra pagina importante della sua storia militare e civile”.