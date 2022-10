Parco intitolato a militare Folgore, Anpi: “Iniziativa di cupa retorica”

“Scelta inaccettabile”

La scelta però non è piaciuta all’Anpi. “E’ doveroso onorare i caduti di El Alamein, insieme a tutte le vittime della guerra, come pure riconoscere il valore e i senso del dovere di quanti combatterono in quella feroce battaglia. Ma è totalmente inaccettabile assegnare come Istituzione un valore civile condiviso ad un episodio bellico e ad un protagonista di un conflitto provocato dalla Germania nazista in cui l’Italia fu irresponsabilmente trascinata dal criminale regime fascista, assecondato da una monarchia cinica e imbelle”. Così il presidente Stefano Mingarelli, a nome dell’Anpi di Foligno, sull’iniziativa patrocinata dal Comune di Foligno, promossa dall’Associazione 10 febbraio, per il 20 e 23 ottobre prossimi che prevede un convegno dal taglio celebrativo della battaglia di El Alamein e del contributo della Divisione Folgore, e l’intitolazione di un parco pubblico ad un combattente di quell’episodio bellico.

La memoria che divide

“Vogliamo ricordare a questa amministrazione – sottolinea Mingarelli – che ad El Alamein il nostro esercito e il regime fascista non stavano svolgendo una missione umanitaria ma un vero e proprio atto di aggressione imperialista nella guerra a fianco di Hitler e del regime nazista . Guerra che provocò centinaia di migliaia di morti e lutti indicibili al nostro Paese e alla nostra Foligno medaglia d’argento al valore civile per le distruzioni e le vittime civili e per il contributo alla lotta di Liberazione”.

“Iniziativa di cupa retorica”

“Come antifascisti e democratici italiani – aggiunge – ci appare incredibile che proprio chi dovrebbe rappresentare la storia, le tradizioni e i valori democratici della città di Foligno non colga questa drammatica contraddizione. Ancora una volta – conclude Mingarelli – la maggioranza che guida questa nostra città aggiunge un elemento di divisione, con iniziative di cupa retorica che non rendono nemmeno omaggio a coloro ai quali è rivolto, vittime anch’essi di un regime e di un’ideologia che nel nostro Paese sono stati definitivamente sconfitti il 25 aprile 1945”.