Parco giochi inclusivi ai Canapé: il regalo della Fondazione CariFo alla città

La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno realizzerà un nuovo parco giochi inclusivi all’interno del Parco dei Canapè. Il via libera è arrivato qualche giorno fa dal Comune di Foligno e ora l’ufficializzazione ad un progetto fortemente voluto dall’Ente di Palazzo Cattani e che ha visto la totale sinergia e collaborazione del Comune di Foligno ed in particolare dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Nuovo parco giochi: inaugurazione a fine luglio

L’area dei Canapé, che anche a causa dell’emergenza sanitaria ha subito degli slittamenti, sarà inaugurata a fine luglio, è stata progettata per permettere ai bambini di divertirsi assieme: accanto all’abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampe di accesso, sono stati realizzati percorsi tattili per bambini ipovedenti, per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori; inoltre saranno anche ripristinati e restaurati alcuni giochi esistenti che insistono sulla medesima area.

Il presidente della Fondazione: “Siamo soddisfatti”

Il presidente Tonti ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti, l’iniziativa rappresenta una delle priorità che l’attuale governance della Fondazione si è data nell’ambito del settore della Formazione, Educazione; questa tipologia di intervento vuole evidenziare il nostro impegno nel concorrere a rendere concreto il diritto al gioco e a creare le condizioni per un maggiore coesione sociale. Ringraziamo il Sindaco e la Giunta per l’attenzione che hanno riservato a questa azione credendo fin da subito al progetto e fornendo, tramite gli uffici comunali, tutta l’assistenza tecnica per giungere a questo risultato. L’obiettivo è di poter mettere a disposizione della comunità, soprattutto delle famiglie e dei più piccoli, un’area dedicata ai giochi inclusivi, un punto di incontro dove le disabilità fisiche o sensoriali di ogni bambino incontreranno senza barriere quelle di tutti gli altri bimbi, facilitando una interazione naturale”.

Manutenzione del Parco giochi dei Canapé a carico della Fondazione

L’area giochi è stata progettata da un’azienda leader nel settore dei parchi giochi, mentre la Fondazione CR Foligno, oltre ad acquistare i giochi e a donarli al Comune di Foligno si farà carico di assicurare all’Amministrazione comunale gli oneri finanziari per permettere la manutenzione ordinaria degli stessi per 5 anni.