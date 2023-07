Parco dei Cigni, avviso pubblico per affidamento in concessione area e fabbricati - Tuttoggi.info

Possono partecipare le Associazioni di promozione sociale iscritte e non nei registri della Regione, la valorizzazione degli spazi sarà ad uso principalmente ricreativo con la tutela dell'ambiente | Domande entro il 21 agosto

E’ stato pubblicato oggi (19 luglio) sull’albo pretorio on line del Comune un avviso pubblico per l’affidamento in concessione con valorizzazione degli spazi pubblici di Rignaldello ad uso principalmente ricreativo, a firma del dirigente Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture, Protezione Civile.

Il Comune di Città di Castello risulta proprietario del area verde di Rignaldello, con annessi i fabbricati del “Parco dei Cigni” in Viale Vittorio Emanuele Orlando. Possono partecipare all’avviso pubblico le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte negli appositi registri della Regione Umbria, le cui attività di promozione siano coerenti con l’oggetto dell’affidamento e cioè la tutela e la salvaguardia di territorio e ambiente, con particolare riguardo alla diffusione e conoscenza della realtà naturalistica locale, risultante dallo statuto dell’associazione.

L’avviso è inoltre rivolto anche ad altre Associazioni non iscritte nei registri di cui sopra ma prive di finalità lucrativa, le cui attività siano sempre coerenti con l’oggetto dell’affidamento.

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune di Città di Castello a mezzo raccomandata indirizzata a “Comune di Città di Castello – Piazza Gabriotti, 1 – 06012 (PG)” entro e non oltre le ore 12 del 21 agosto 2023. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L’apertura dei plichi contenenti le offerte e lo svolgimento delle successive operazioni di gara avranno luogo il 22 agosto alle ore 9 presso la Residenza municipale. Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta ritenuta valida. L’avviso, con tutti gli allegati, verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.