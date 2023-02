Parco dei Canapè, chiusura fino all'11 febbraio

Previste nuove piantumazioni entro la prossima stagione

Resterà chiuso fino a sabato 11 febbraio il Parco dei Canapè, interdetto ai cittadini dopo la nevicata del 23 gennaio scorso. C’è stato un sopralluogo con un agronomo, per verificare la situazione. Saranno necessari interventi di messa in sicurezza degli alberi. Dalla valutazione tecnica è emersa la necessità di procedere all’abbattimento di 10 alberi appartenenti alla specie Pinus Pinea e di 2 alberi appartenenti alla specie Cedro del Libano, nonché alla potatura straordinaria delle alberature che presentano potenzialità di rischio.

Instabilità degli alberi individuati

L’abbattimento risulta motivato dalle condizioni di particolare instabilità degli alberi individuati che risultano sbilanciati nei rapporti tra l’altezza del tronco e la relativa sezione, inclinati in modo significativo e con chiome in parte compromesse e ricche di materiale seccaginoso. Tali condizioni, unitamente alla vulnerabilità dell’area e alla presenza di aree giochi sottostanti, rendono la fruizione del sito particolarmente pericoloso e non compatibile con le esigenze di tutela della pubblica incolumità.