Parcheggia sopra erba secca, al ritorno trova auto carbonizzata

Un pic nic finito male, ieri sera (giovedì 13 luglio), a Pieve d’Agnano. I vigili del fuoco di Gubbio sono dovuti intervenire nelle campagne della località eugubina per un’auto in fiamme, finita carbonizzata. L’incendio è scaturito dal calore dello stesso mezzo, parcheggiato incautamente sopra dell’erba secca (altamente infiammabile soprattutto in questa stagione). Il proprietario e alcuni amici, tornati sul luogo della sosta, hanno trovato l’auto divorata dalle fiamme.

