Papa Francesco incontra i poveri | La gioia dei vescovi umbri - Tuttoggi

Grande attesa per l’arrivo domani di Papa Francesco a Santa Maria degli Angeli. La giornata parte alle 9: ad accogliere Francesco, oltre alle autorità che gli rivolgeranno un saluto, saranno i poveri, che formeranno un “abbraccio” ideale. Verranno consegnati simbolicamente al Papa da alcuni poveri il mantello e il bastone del Pellegrino, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco per ascoltare la sua parola. In Basilica ci sarà la testimonianza di sei poveri (2 francesi, un polacco, uno spagnolo, 2 italiani) e a seguire la risposta del Santo Padre. Alle 10,30 una pausa, e alle 11 il rientro nella Basilica per un momento di preghiera con il Pontefice. A seguire la distribuzione del dono del Santo Padre ai poveri e i saluti conclusivi. Il Papa rientrerà poi in elicottero in Vaticano mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo organizzato da tutte le Caritas dell’Umbria.

“L’uomo e gli ultimi al centro”

“In collaborazione con le altre diocesi dell’Umbria – anticipa il vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino – stiamo portando avanti diverse iniziative che mettono al centro l’uomo e in particolare gli ultimi, perché vogliamo soprattutto farci voce di un cambiamento sociale che non può farsi attendere e che il Papa ci sollecita da tempo”. “La presenza del papa ad Assisi con un gruppo di persone segnate dalla fatica della vita quotidiana dice la sua vicinanza e diventa un messaggio per tutta la società, non solo per quella ecclesiale“, le parole di monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza Episcopale Umbra (Ceu).

Papa Francesco ad Assisi, i cambi alla viabilità

Il Comune ha intanto annunciato alcuni cambi alla viabilità: dalle 17 di ieri e fino alle 14.30 di venerdì, è stato istituito il divieto di sosta in via Protomartiri Francescani, lato Basilica, dall’intersezione di via Patrono d’Italia con via Capitolo delle Stuoie. Dalle 20 di stasera, divieto di sosta in via Maratona, via Patrono d’Italia (dalla rotonda di via Manzoni a via Los Angeles comprese le aree di sosta laterali alle strade, via Los Angeles (dalla rotonda di via Diaz al parcheggio antistante la farmacia comunale), via Protomartiri Francescani, parcheggio pubblico Domus Pacis, via Micarelli sino all’intersezione con via della Repubblica, via Santarelli, via Becchetti (da via della Repubblica), via de Gasperi, piazza Innocenzo III, piazza Nassirya, piazza Garibaldi, piazza Porziuncola (compreso parcheggio giardini), via Capitolo delle Stuoie. Dalle 7 di domani al termine della visita divieto di circolazione nelle stesse vie dove è disposto il divieto di sosta con l’aggiunta di via San Bernardino da Siena (da via Los Angeles alla rotonda con via Pertini).