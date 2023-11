Pampepato di Terni 'gemellato' col torrone di Cremona - Tuttoggi.info

Pasticceria ternana protagonista alla 26° edizione della Festa del Torrone di Cremona. Focus sul pampepato ternano

Oggi 11 novembre prende via la 26° edizione della Festa del Torrone in programma a Cremona dall’11 al 19 Novembre. Una festa unica nel suo genere, la città si veste di torrone e non solo, per 9 giorni il tutto accompagnato da un ricco calendario di degustazioni, showcooking, premiazioni e a questo evento per il secondo anno consecutivo sarà presente anche il nostro Pampepato di Terni IGP. La collaborazione tra Confartigianato Terni e quella di Cremona costituisce il migliore presupposto, che si sta concretizzando per iniziative di promozione dei dolci tipici cari alle tradizioni delle due città.

Pasticceria ternana protagonista

Alla manifestazione sarà presente uno stand dedicato alla nostra Regione, al quale prenderanno parte alcuni dei produttori del Pampepato di Terni IGP, nello specifico: Pasticceria Evy, Caffè Marchetti, Pasticceria Paggi e Serangeli, Pasticceria D’Antonio di Terni e Panificio Fioretti e Orsi di Arrone. Una presenza di imprese resa possibile dal sostegno della Camera di Commercio dell’Umbria e della Regione Umbria.

Inoltre, presso il PalaTorrone in P.zza Roma, nell’ambito della Festa del Torrone sono previsti due momenti di valorizzazione del Pampepato ternano:

“La purezza del pampepato”

Il quale sarà presentato come il dolce della tradizione natalizia Umbra, noto per il suo sapore ricco e speziato che incorpora una varietà di ingredienti che gli conferiscono un gusto inconfondibile. Frutta secca, spezie, cacao e miele vengono modellati in piccoli panetti che sarà possibile assaggiare grazie alla delegazione di pasticceri che interverranno alla manifestazione. Il pampepato è un dolce amato che porterà calore e aria di festa a tutti coloro che lo vorranno assaporare.

“Pampepato e Viparo”

Questa degustazione si svolgerà all’insegna della tradizione ternana, che vede il pampepato dolce irrorato dal Viparo, liquore nato nel 1912 dalla combinazione di un farmacista ternano, Metello Morganti, che ha saputo distillare erbe e radici in un processo d’invecchiamento fino a farlo maturare in un aperitivo – digestivo squisitamente naturale. “Sweet Pampepato”, il grande festival dedicato al dolce tipico umbro, che arriverà a Terni nel 2024, è pronto a raccontare tutta la tradizione racchiusa in queste note di sapore esplosive.

Alla kermesse di Cremona parteciperà Confartigianato Imprese Terni con i suoi vertici, Mauro Franceschini Presidente, Michele Medori Direttore, Riccardo Picchioni Funzionario e Giovanni Agerato Coordinatore Federazione Alimentazione, accompagnata da una delegazione formata da l’Assessore al Commercio e l’Artigianato del Comune di Terni Stefania Renzi, il Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza e il Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria Federico Sisti.