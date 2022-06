Palio dei Quartieri Nocera Umbra, Moriconi realizzerà il Premio Speciale

L’autore della scultura posizionata sulla facciata del Comune

Moriconi è l’autore della scultura in bronzo “Sorgente” posizionata sulla facciata del municipio nel 2020 durante la cerimonia di apertura della manifestazione del Palio dei Quartieri tenutasi in piazza Caprera.

“Il Palio dei Quartieri con la consueta carica evocativa”

“Il Palio dei Quartieri – spiega il presidente dell’ente Vincenzo Pierantoni – ritorna con la sua consueta carica espressiva, rievocativa di due periodi storici vissuti e tramandati dalle carte fino ai nostri giorni. In tutto questo i quartieri con sapiente dovizia e con scrupolosa ricerca storica sapranno riportare ai nostri sensi le vicende del popolo nocerino. Il mio pensiero corre subito nel ricordo di chi non c’è più ma che ha saputo cogliere l’essenza di un evento come quello che ci apprestiamo a vivere. Ringrazio con sincera riconoscenza tutti coloro che hanno saputo cogliere l’importanza di esserci, non importa in quale misura e in che modo, ma mettendosi a disposizione di un territorio che merita di essere vissuto nel rispetto delle sue peculiarità che lo rendono unico e irriproducibile”.