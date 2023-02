Palermo-Ternana 0-0, Fere ritrovano Lucarelli e gioco - Tuttoggi

Palermo-Ternana, pareggio dei rossoverdi al Barbera. Partipilo ispirato, Pigliacelli super. Iannarilli blinda il risultato

La Ternana pareggia 0-0 al Barbera di Palermo: i rossoverdi ritrovano Lucarelli in panchina, dopo la tribolata settimana che ha portato alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli. I rossoverdi erano chiamati a una prova di orgoglio e carattere e la squadra ha risposto presente, sfoggiando una prestazione che fa ben sperare per il futuro. Soprattutto nel primo i rossoverdi di Lucarelli, che ridisegna la difesa a 4, hanno schiacciato i padroni di casa e sfiorato più volte il gol. Nella ripresa un leggero calo fisico e mentale avrebbe potuto essere fatale alla Ternana, ma ci ha pensato Iannarilli a tenere in partita i rossoverdi.

Palermo-Ternana, primo tempo

Parte subito forte la Ternana con il 4-3-1-2 di Lucarelli che sfiora più volte la rete nei primi minuti di gara. Partipilo sembra particolarmente ispirato e al 14′ con una bella girata di mezzo esterno impegna Pigliaccelli nella respinta: il portiere del Palermo sarà uno dei protagonisti del match, già a partire dal 15′, quando vola letteralmente sulla deviazione aerea di Mantovani. Il Palermo risponde dopo 3 minuti con una bella combinazione Brunori-Tutino che scheggia la traversa. Ma è ancora la Ternana a spingere e controllare il gioco: Diakite ci prova al 30′, ma trova ancora uno strepitoso Pigliacelli a dire di no. Un minuto dopo è ancora Diakite protagonista: angolo di Palumbo e sfortunata deviazione sul palo del giocatore rossoverde. Ternana ancora pericolosa sul finale di tempo con Mantovani da palla inattiva, mentre il Palermo cerca di pungere con Brunori dopo errore di Coulibaly.