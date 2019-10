Palazzo Cesi illuminato di rosa per la lotta ai tumori

Palazzo Cesi ad Acquasparta si tinge di rosa per aderire alla lotta contro i tumori e per ricordare l’importanza della prevenzione e sostenere idealmente tutti i malati di tumore che ogni giorno combattono per la loro guarigione. Ne dà notizia l’amministrazione comunale che sottolinea in particolare l’aspetto che riguarda le patologie che colpiscono le donne.

Secondo i dati Airtum 2019, ogni anno, in Italia, oltre 53mila donne si ammalano di tumore al seno, sostiene il Comune che poi sottolinea il fatto che, a fronte di questa forma di gran lunga la più diffusa, ci sono anche altri organi dell’apparato riproduttore femminile che possono essere colpiti, secondo quando reso pubblico dalla Fondazione Veronesi.

Sempre il Comune, nello spiegare l’iniziativa di illuminare Palazzo Cesi, ricorda che uno dei passi più importanti da compiere è l’autopalpazione e l’esecuzione di una mammografia, cose che permettono ai medici di intervenire in tempo utile per rendere il tumore inoffensivo.

