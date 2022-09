Palazzo Bazzani, avviato il progetto di recupero del patrimonio culturale - Tuttoggi

E' partito, sotto la guida del consigliere Armillei, il progetto di recupero e musealizzazione del patrimonio culturale di Palazzo Bazzani.

Recuperare e mettere a sistema il patrimonio culturale di Palazzo Bazzani per contribuire alla promozione della cultura sul territorio: è questo l’obiettivo del programma avviato dalla Provincia di Terni.

L’iniziativa è nata sotto l’impulso della presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, che ha delegato il consigliere Sergio Armillei al monitoraggio delle opere conservate a Palazzo Bazzani. Il tutto per non disperdere le opere d’arte che nel corso degli anni sono state prodotte da numerosi artisti in virtù delle iniziative dell’Amministrazione e del ruolo di propulsore culturale dell’Ente.