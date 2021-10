Paesi che vai, l'Umbria protagonista con le Rocche di Assisi e Spoleto - Tuttoggi

Assisi e Spoleto sempre più protagoniste sul piccolo schermo: si sono svolte nei giorni scorsi le riprese televisive del programma culturale “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni” dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, in onda su Rai1 e condotto da Livio Leonardi. Le telecamere si sono concentrate sulla Rocca Maggiore di Assisi, principale monumento laico della città, e ad accoglierle c’erano i figuranti delle due Parti del Calendimaggio, Magnifica e Nobilissima, per raccontare una puntata speciale incentrata sulle Rocche Albornoziane; le riprese infatti si sono svolte anche a Spoleto, lo scorso weekend. Anche in questo caso vi hanno preso parte figurati.

Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni, ideato e condotto da Leonardi, racconta il territorio nei suoi molteplici aspetti. Per la città c’è dunque una nuova ribalta televisiva dopo i successi della fiction “Che Dio ci aiuti”, la cui sesta serie è stata girata completamente in città, dei programmi “Viaggio nella grande bellezza” di Cesare Bocci, “Meraviglie” di Alberto Angela e dell’ultimo film di Pupi Avati sulla vita di Dante Alighieri. E anche Spoleto assaggia il ritorno in tv, in attesa di quello in programma con la nuova stagione di Don Matteo che vede l’ingresso di Raoul Bova.