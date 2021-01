Debutto boom per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti - Tuttoggi

Oltre sei milioni di spettatori per la fiction ambientata ad Assisi

Ottima partenza per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti ambientata ad Assisi. La fiction ha registrato oltre 6 milioni di telespettatori nei primi due episodi, con il 24.5 per cento di share; secondo programma più visto della serata è Daydreamer – Le Ali di un Sogno, che in onda su Canale 5 ha ottenuto 2.365.000 spettatori pari all’11 per cento di share. Su Rai 2 Miss Peregrine – La Casa dei ragazzi Speciali è stato visto da 925.000 spettatori e il 3.7 per cento di share, mentre u Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha ottenuto 1.608.000 spettatori (6.1 per cento).

La serie con protagonista Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi nei panni di suor Angela e Suor Costanza, con Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo) era già stata girata ad Assisi nel corso della quinta stagione, ma per motivi di trama la città era rimasta nascosta. La giunta guidata da Stefania Proietti e la produzione avevano cominciato delle trattative per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti che, ufficialmente spostata ad Assisi girata in esterna tra luglio e ottobre, aveva visto come location angoli più o meno nascosti della città serafica.

Dopi il ritorno ad Assisi, la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni, la protagonista dovrà affrontare il suo passato e anche delle strane amnesie: la protagonista sembra infatti aver dimenticato qualcosa di molto importante. Un ricordo del passato che potrebbe legarsi a Erasmo, personaggio che cercherà di aiutare. Altri due episodi della sesta stagione di Che Dio ci aiuti andrannp in onda domenica 10 gennaio 2021 alle 21:25 su Rai1.