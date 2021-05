Ovuli di cocaina nell'intestino, 31enne finisce ai domiciliari - Tuttoggi

Per fuggire ai controlli aveva ingerito due ovuli di cocaina. Ma la droga è stata scoperta dopo le lastre effettuate all’ospedale di Terni, disposte dalla procura. Ed è così che un 31enne, di origine tunisina, è finito agli arresti domiciliari. Mentre la sua compagna, congolese, è stata segnalata in prefettura: aveva una dose di cocaina e del metadone.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti sul territorio da parte dei militari dell’Arma della provincia di Terni.

Qualche giorno fa infatti i militari della Stazione Carabinieri di Terni, unitamente al Nucleo Investigativo, hanno fermato e sottoposto a controllo una coppia di africani già nota agli operanti e che non è passata inosservata presso la Stazione di Narni Scalo.

Scesi dal treno a Narni e poi in auto fino a Terni

È stato lì che i militari li hanno visti quando, dopo esser scesi dal treno sono stati prelevati da un’altra coppia che, a bordo di una Fiat Panda, li ha accompagnati a Terni. La circostanza è parsa alquanto strana poiché lo stesso treno dal quale i soggetti erano scesi a Narni avrebbe proseguito la corsa sino a Terni, mentre di fatto i due avevano escogitato un trasporto alternativo fino al capoluogo.

Fermata l’autovettura gli occupanti sono sembrati nervosi e pertanto, alla luce dei precedenti penali della coppia africana tutti sono stati sottoposti a perquisizione. Nulla è stato trovato nella disponibilità della coppia di italiani che si era preoccupata del trasporto degli altri due, mentre la donna, 35enne congolese, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina ed una boccetta, piena per metà, di metadone, pertanto segnalata amministrativamente alla Prefettura.

Ovuli di cocaina scoperti all’ospedale di Terni

Il compagno della donna, 31enne tunisino è risultato non aver nulla addosso ma mostrava un atteggiamento assolutamente nervoso. Per tale motivo, ritenendo che potesse occultare qualcosa negli organi interni, i militari, con l’autorizzazione del magistrato di turno della procura di Terni dottoressa Giulia Bisello, hanno trasportato il soggetto presso l’ospedale Santa Maria per sottoporlo ad esami radiografici. Dagli accertamenti radiografici è emerso inequivocabilmente che l’uomo avesse nelle cavità intestinali due involucri di forma ovoidale che, a seguito dell’espulsione sono risultati essere due ovuli di cocaina del peso complessivo di 50 grammi.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari presso la sua abitazione di residenza. A seguito del rito per direttissima il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari.