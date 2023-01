Ospedalicchio, morto l'operaio 56enne caduto da una scala - Tuttoggi

L'uomo, di origini albanesi e residente da tempo a Palazzo, lascia moglie, due figli e un nipotino

Ha purtroppo perso la vita l’operaio di 56 anni che da venerdì era ricoverato al Santa Maria della Misericordia per politrauma dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro ad Ospedalicchio.

La vittima è Zaim Jacaj, 56 anni, albanese, arrivato ad Assisi una ventina di anni fa insieme alla famiglia (la moglie Majlinda e i due figli Ilklid (Illi) e Jori. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, l’uomo, operaio, stava lavorando per risolvere un’infiltrazione d’acqua in un negozio quando per cause in corso di accertamento sarebbe caduto da una scala: una brutta caduta anche se avvenuta da un’altezza relativamente bassa.