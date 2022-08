Ospedale Terni, il dottor Claudio Gradoli saluta e va in pensione - Tuttoggi

Fondamentale durante prime fasi del Covid

“Claudio – spiega il professor Gaetano Vaudo, direttore del Dipartimento di Medicina – ha da sempre dimostrato delle doti che abbinate alla sua ben nota professionalità hanno sempre fatto la differenza nel suo modo di essere: la sua estrema disponibilità e la sua profonda dedizione. Persona schiva, di non molte parole, ma sempre presente sia come punto di riferimento nei confronti dei colleghi più giovani che come supporto ed aiuto concreto verso i pazienti, che seguiva personalmente in ogni passaggio del loro spesso complicato percorso. È stato di aiuto e soprattutto di guida nelle prime fasi della pandemia COVID, momento in cui non erano ancora stati messo a punto i vaccini e l’Ospedale di Terni, ma soprattutto l’intero Dipartimento di Medicina veniva preso d’assalto da malati spesso in condizioni gravissime; proprio la sua competenza professionale abbinata alla sua disponibilità lo hanno guidato in quei momenti, momenti particolarmente impegnativi per tutti dal momento che la struttura ospedaliera ha dovuto fornire una risposta rapida, adeguata e commisurata alla gravità della situazione in tempi spesso brevissimi”.

Gli insegnamenti ai giovani medici

“La struttura da lui diretta si avvale oggi di giovani professionisti che, impostati professionalmente dagli insegnamenti ma soprattutto guidati dall’esempio del dottor Gradoli, si preparano a sfide future decisamente importanti come quelle della creazione di una Unità Semintensiva Pneumologica che rappresenterà un fiore all’occhiello del nosocomio ternano. Il modo di essere del Dottor Gradoli, schivo ma sempre presente, capace di supportare ma soprattutto di intervenire personalmente quando e se necessario, lasciano un insegnamento ed un esempio a tutto il personale medico ed infermieristico, una sorta di guida da seguire nel futuro immediato per continuare da un lato la crescita professionale di tutto il personale sanitario ma soprattutto per garantire livelli assistenziali elevati ed adeguati ai cittadini che ne dovessero aver bisogno. Grazie Claudio!”.