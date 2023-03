Ospedale Terni, Coletto risponde al M5S sulle “condizioni disumane” di pazienti e lavoratori

Ospedale Terni, botta e risposta De Luca-Coletto sulla situazione del Santa Maria- Focus Pronto Soccorso e posti letto

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha discusso, nella sessione dedicata al question time, l’interrogazione a risposta immediata del consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) relativa alle “condizioni disumane per i malati e gli operatori sanitari per il record di accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Terni”. Illustrando l’atto ispettivo in aula, De Luca ha ricordato che “il 24 febbraio l’Azienda ospedaliera di Terni a seguito di alcune polemiche intervenute per un sovraffollamento del pronto soccorso nei giorni precedenti che ha creato numerosi disagi, con pazienti lasciati in attesa per oltre 24 ore, ha precisato che ‘il 22 febbraio si è registrato un afflusso eccezionale di pazienti, avendo registrato 149 persone nelle 24 ore con punte massime di 90 persone contemporaneamente, contro una media di 100 accessi al giorno con punte massime di 50 pazienti. Il personale del Pronto soccorso ha saputo gestire con competenza e professionalità le richieste di assistenza dei pazienti seppur per numeri decisamente superiori a quanto la dotazione del personale possa prevedere. Il Pronto soccorso di Terni non può essere l’unica interfaccia con i servizi sanitari. E’ necessario che vengano riattivati, il Ps e 30 posti letto di medicina all’ospedale di Narni. Altrimenti è possibile che situazioni simili, egregiamente gestite dal personale in servizio, possano ripetersi”.

Ospedale di Terni, De Luca chiede più servizi

“É necessario e indifferibile il potenziamento e l’integrazione dei servizi sanitari del Santa Maria con quelli offerti dall’Usl2, congiuntamente ad un potenziamento del personale. Da tempo si sentono annunci e promesse che nella sostanza non sono state realizzate. C’è una desertificazione dei servizi sanitari che potrebbero fare da filtro agli accessi al Pronto soccorso del Santa Maria – continua De Luca – Nei territori limitrofi la carenza di medici di base e guardie mediche, punti di pronto soccorso o primo intervento sempre più rarefatti e che funzionano solo a metà, sono solo alcune delle cause che generano un afflusso ingestibile per il nosocomio ternano. Per questo chiediamo alla Giunta se sia a conoscenza dei fatti esposti occorsi nelle giornate antecedenti la nota dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e se quanto esposto relativamente ai dati sull’afflusso al Pronto soccorso siano confermati. Quando si intende fattivamente riattivare, come richiesto, il Ps e 30 posti letto di medicina all’ospedale di Narni e se sono in programma ulteriori azioni (indicando le relative tempistiche) per attenuare la drammatica situazione di afflusso al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni”.