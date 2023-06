Ospedale Terni, blitz della Finanza - Tuttoggi.info

Ospedale Terni, Guardia di Finanza al Santa Maria. Verifiche in corso su timbrature, permessi e straordinari di alcuni dipendenti

Nel pomeriggio di oggi 15 giugno i militari della Guardia di Finanza di Terni hanno effettuato un blitz all’ospedale di Terni per effettuare delle verifiche contabili. A riportare la notizia è l’Ansa e, secondo quanto TO è stato in grado apprendere, le Fiamme Gialle si sono concentrate sull’ispezione delle timbrature di alcuni dipendenti del Santa Maria e sulla gestione di alcuni permessi e straordinari.