Ospedale Terni, abbattimento di 61 alberi per incolumità delle persone

Il 13 giugno scorso è iniziata la prima fase dell’intervento di messa in sicurezza del patrimonio arboreo dell’ospedale di Terni che, nell’arco dell’estate, comporterà il progressivo abbattimento di 61 alberi – 48 pini e 13 cedri – che erano stati messi a dimora nell’attuale sito negli anni ’70, durante i lavori di realizzazione dell’ospedale. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, già programmato e autorizzato dal Comune, che per la incolumità delle persone non poteva essere più rimandato: la compromissione della stabilità degli esemplari da abbattere era stata evidenziata già dal “Censimento del patrimonio arboreo” realizzato nel 2016 nell’ambito di una convenzione con cui la Provincia di Terni aveva messo a disposizione un agronomo esperto per la valutazione della stabilità degli alberi.

I primi lavori sono iniziati lo scorso weekend coinvolgendo l’area tra l’uscita principale e il parcheggio di Malattie Infettive e si estenderanno fino alla pineta per concludersi entro la fine dell’estate. Con sistemi diversi di intervento in base alle condizioni di accessibilità, le piante tagliate saranno sostituite nel periodo autunnale con 100 nuovi alberi di specie già presenti naturalmente nell’area del ternano tra cui leccio, tiglio, sorbo, maggiociondolo e cipresso. I restanti pini e cedri che verranno mantenuti nell’Azienda, circa 100, saranno sottoposti ad interventi programmati di potatura di contenimento al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Per ogni fase dei lavori sono previste delle modifiche temporanee della viabilità, opportunamente segnalate dall’ufficio tecnico, garantendo percorsi interni alternativi e un numero adeguato di posti auto anche per i dipendenti. In particolare, in questa prima fase (dalle ore 18 di giovedì 13 giugno) fino alle ore 18 di mercoledì 19 giugno è prevista la chiusura del parcheggio antistante la struttura complessa di Malattie infettive.

