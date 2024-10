Ospedale Pantalla, ecco l'iter per l'accorpamento all'Azienda ospedaliera di Perugia - Tuttoggi.info

L’iter sull’accorpamento dell’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi all’azienda ospedaliera di Perugia illustrato al personale del nosocomio. Nei giorni scorsi infatti il Direttore Regionale alla Sanità si è recato presso l’ospedale della Media Valle del Tevere per incontrare gli operatori della struttura e dare delucidazioni circa la recente legge regionale che accorpa la struttura di Pantalla all’Azienda Ospedaliera di Perugia. Nel corso dell’incontro sono stati richiamati i vari dettati normativi e le delibere di giunta regionale che regolano questo tipo di operazioni, illustrando ai presenti che il tutto avverrà attraverso congrui accordi sindacali.

È stato spiegato come dall’accorpamento delle due strutture ci si attenda un incremento della produttività dell’ospedale di Pantalla, come frutto naturale dell’ingresso all’interno di un’azienda ospedaliera, remunerata a prestazione. È stato chiarito che la rete dell’emergenza urgenza riguardante il territorio della media Valle del Tevere subirà un grande miglioramento, garantendo il trasferimento diretto da Perugia a Pantalla. Infine, gli operatori sono stati informati anche in merito ai tempi di esecuzione della procedura, che non saranno immediati ma richiedono un giusto tempo tecnico.

Sempre nell’ottica di una maggiore produttività, legata all’abbattimento delle liste di attesa per la chirurgia della cataratta in carico all’Usl Umbria 1, nel mese di settembre sono state 17 le sedute che i medici oculisti dell’equipe dell’Azienda sanitaria, diretti dal dottor Giovan Battista Sbordone, hanno effettuato presso l’ospedale Media Valle del Tevere. Un aumento reso possibile anche grazie alle assunzioni, a tempo determinato, che sono state fatte lo scorso giugno degli infermieri e di tre oculisti, di cui due reclutati fuori dalla rete formativa regionale ed uno specializzando.

Questa tipologia di intervento da sempre viene eseguita all’ospedale di Pantalla, fin dalla sua apertura avvenuta nel 2011. Prima veniva fatta con un’equipe in convenzione e dopo l’unificazione delle ex Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, avvenuta nel 2013, con una interna. Nel 2022 sono state effettuate 333 operazioni alla cataratta, nel 2023 sono state 384 (+15%) mentre per quanto concerne il 2024, fino allo scorso 16 settembre, sono state 340. Numeri in continuo aumento che, uniti ai percorsi di chirurgia oculistica attivati come supporto dell’azienda ospedaliera di Perugia, danno misura dell’attività che viene effettuata nella struttura di Pantalla, volta a seguire il principio della tutela della salute della popolazione.