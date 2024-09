Ospedale Pantalla, l'integrazione con l'Azienda ospedaliera è realtà | Ruggiano in diretta fb su sanità - Tuttoggi.info

L’integrazione tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Ospedale di Pantalla è realtà. Nella giornata di mercoledì 11 settembre è infatti iniziata l’attività chirurgica della clinica oculistica nelle sale operatorie del presidio ospedaliero della media valle del Tevere.



Il professor Carlo Cagini e il dottor Francesco Della Lena hanno eseguito i primi sei interventi su pazienti affetti da cataratta ed in lista per operarsi a Perugia. La seduta operatoria si è svolta regolarmente grazie alla competenza e professionalità del personale sanitario in servizio a Pantalla e alla dotazione completa delle sale, elementi che permetteranno di aumentare il numero degli interventi per ciascuna seduta programmata a regime, con gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia che si recheranno a Pantalla due volte la settimana per eseguire interventi al fine di ridurre le liste di attesa in ambito oculistico.

“La convenzione con l’alta specializzazione del Santa Maria della Misericordia – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – era per l’ospedale di Pantalla in assoluto la novità più importante e l’elemento più qualificante del piano sanitario regionale: averlo tradotto in realtà è un obiettivo storico che accresce la valenza e cambia il futuro del nosocomio della media valle del Tevere”. La firma della convenzione quadro, che riguarda pertanto non soltanto l’oculistica, era avvenuta nei mesi scorsi con l’obiettivo dell’efficientamento dell’ospedale territoriale a livello di operatività delle sale operatorie, individuate quali sedi di interventi programmati a cura dei primari dell’Azienda Ospedaliera, che potrà così essere alleggerita dai grandi numeri attuali e dedicarsi alle operazioni di altissima specializzazione.



Il tutto nell’ambito di una sovra programmazione regionale che, nel valorizzare la professionalità di medici, infermieri ed operatori, sappia rispondere in maniera appropriata ai reali bisogni di salute dei cittadini ottimizzando le risorse umane e finanziarie. “In questi mesi abbiamo lavorato in modo costante e pressante per ottenere ancora di più”, aggiunge il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano: “a breve, infatti, più che di convenzione si potrà parlare di vera e propria integrazione tra l’Azienda Ospedaliera e l’ospedale di Pantalla, con le due strutture sempre più sinergiche non sulla base di accordi amministrativi ma di una visione strutturale e di sistema che vedrà accrescere gli investimenti, le funzioni, l’organico e i pazienti dell’ospedale della Media Valle del Tevere”. Il tema, data l’importanza della materia, spesso al centro di legittime preoccupazioni ma anche di allarmismi, sarà al centro della diretta Facebook che il Sindaco terrà venerdì 13 settembre, alle ore 13:00, dalla pagina FB del Comune.