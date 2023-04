Ospedale Narni-Amelia e Terni, novità dalla Regione - Tuttoggi.info

Ospedale Narni-Amelia e Terni, focus sanità della Regione. Si valuta proposta delle imprese S.A.L.C., A.B.P., Nocivelli

La Giunta regionale ha licenziato nella giornata di oggi, 12 aprile, una delibera in cui si danno precise linee di indirizzo in merito alle nuove realizzazioni di alcuni presidi ospedalieri nell’ambito della rete sanitaria umbra. Nello specifico, si dà mandato alla Asl 2 di procedere alla consegna, entro il prossimo 7 luglio, del progetto esecutivo dell’ospedale territoriale Narni-Amelia per la verifica da parte di INAIL. Ciò consentirà anche di riprogrammare le risorse ex art.20, inizialmente destinate a questo presidio, per altra progettualità in coerenza con il progetto complessivo di rete.

Nuovo ospedale di Terni

In questo atto, inoltre, la Giunta regionale dà indirizzo di realizzare il nuovo ospedale Santa Maria di Terni e a tal fine chiede all’Azienda ospedaliera ternana di completare quanto prima il procedimento istruttorio per valutare la proposta di partenariato pubblico privato inoltrata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese S.A.L.C., A.B.P., Nocivelli.