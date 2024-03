Ospedale di Foligno, la dottoressa Orietta Rossi verso la direzione

La professionista, ora in servizio a Spoleto, verso la firma del contratto dopo la rinuncia della prima in classifica nella selezione.

Sarà la dottoressa Orietta Rossi, salvo sorprese, la nuova direttrice dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. La professionista, attualmente facente funzione come direttrice dell’ospedale di Spoleto, aveva partecipato ad entrambi gli avvisi pubblici emanati dalla Usl2 per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di direzione medica di presidio per Foligno.

L’iter di selezione

A Foligno inizialmente erano nove i pretendenti per la poltrona che è stata di Mauro Zampolini. Due quelli che si sono presentati al colloquio: la dottoressa Stefania Antonella Morgante e la dottoressa Orietta Rossi. La Morgante si è classificata prima, seconda la Rossi. La Morgante ha però rinunciato all’incarico e Rossi è data vicina alla firma per Foligno.

Nuovo direttore per Spoleto

Il problema è che Rossi, direttore facente funzione uscente, era stata la prima anche per Spoleto e lì si dovrà procedere ad uno scorrimento della graduatoria. E’ una figura imprescindibile per Spoleto il direttore, ma anche per Foligno. I due ospedali infatti stanno andando verso la procedura di integrazione per la formazione del ‘terzo polo’.

Nella foto: La dottoressa Rossi, insieme all’allora direttore generale Usl2 Massimo De Fino e al vicesindaco di Spoleto, Stefano Lisci.