Ospedale di Terni, operato paziente con enorme massa tumorale

Portato a termine con successo intervento per rimuovere enorme massa tumorale che occupava gran parte dello spazio intra-addominale infiltrando strutture vitali

Ancora un intervento chirurgico d’eccellenza all’ospedale di Terni. Il professor Amilcare Parisi, con la sua équipe di cui fa parte anche il dottor Jacopo Desiderio, ha portato a termine con successo un intervento ad alta complessità per rimuovere una enorme massa tumorale che occupava gran parte dello spazio intra-addominale infiltrando strutture vitali.

A raccontare la sua esperienza è il paziente, 69 anni. “Sono stato operato presso la Struttura di Chirurgia Digestiva il 24 maggio per l’asportazione di un liposarcoma retroperitoneale indifferenziato al quarto stadio, recidivo, che coinvolgeva gran parte degli organi addominali. Grazie all’alta professionalità del professor Parisi, l’intervento è riuscito nonostante le difficoltà ed il rischio operatorio elevatissimo. Devo inoltre ringraziare la mia dottoressa, oncologa, Eleonora Garofoli, che mi ha seguito in questi difficili anni di terapia con costanza, grande dedizione e consigliandomi sempre al meglio nelle scelte da intraprendere. Sarò sempre grato a tutti coloro che mi hanno assistito per la loro grande professionalità e capacità”.

Il professor Amilcare Parisi ha da sempre dedicato grande attenzione alla chirurgia oncologica avanzata portando a Terni nuove tecnologie di ultima generazione come quella robotica e laparoscopica e procedure innovative eseguite solo in pochissimi centri. Non da ultimo appunto la rimozione dell’enorme massa tumorale nel 69enne che ha voluto raccontare la sua esperienza e ringraziare il personale sanitario.

L’attività svolta dal polo oncologico dell’Azienda Ospedaliera di Terni si pone dunque all’avanguardia a livello nazionale grazie alla presenza di un team multidisciplinare di grande competenza che include specialisti che studiano insieme i singoli casi per offrire la migliore strategia terapeutica possibile: oncologi, chirurghi, radiologi, radioterapisti, radiologici interventisti, endoscopisti e gastroenterologi, nutrizionisti, patologi.

(foto di repertorio – l’équipe del dottor Parisi)