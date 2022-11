Ospedale di Terni, Fp Cgil: "Finalmente le premesse per risollevare le sorti dell'Azienda" - Tuttoggi

Il problema del blocco delle assunzioni

“Ovviamente – proseguono i due rappresentanti sindacali – rimane il problema del blocco delle assunzioni, previsto dalla delibera regionale, che non aiuta il rilancio dell’Azienda. Valuteremo, nei fatti, le modifiche organizzative che saranno deliberate, non astenendoci, se necessario, dalla presentazione di eventuali critiche costruttive, con l’obiettivo di dare il nostro contributo a un’inversione di tendenza, anche per quanto riguarda la qualità delle relazioni sindacali”.

Fp Cgil: “Mettere da parte assenza di dialogo e autoreferenzialità”

Secondo Giorgio Lucci e Francesco Fiorello, infine, è importante “mettere da parte una metodologia caratterizzata da assenza di dialogo, unilateralismo e autoreferenzialità, che in passato ha condizionato le scelte strategiche aziendali determinando una crisi del sistema ospedaliero”.