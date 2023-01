Ospedale di Terni, aggiornata "Carta dei servizi": disponibile sul sito web istituzionale - Tuttoggi

Casciari: “Una mappa utilissima per orientarsi”

“Una grande mappa utilissima per orientarsi e per sapere come e cosa fare all’interno dell’ospedale – spiega il direttore generale Andrea Casciari – che è stata resa disponibile online per raccogliere in modo organizzato le informazioni e per garantire il loro costante e rapido aggiornamento. La mappa è destinata ad arricchirsi progressivamente di contenuti e di nuove funzionalità, diventando nel tempo sempre più integrata con la multimedialità in uno scenario di sviluppo dei sistemi digitali. E’ noto, infatti, che l’accessibilità digitale, oltre che una risorsa, è un dovere per le azienda sanitarie, e in generale per le organizzazioni pubbliche”.

5 macro aree

La Carta dei servizi si suddivide in cinque macro aree: 1) mission, vision e orientamenti strategici dell’organizzazione; 2) organizzazione dettagliata dell’azienda ospedaliera sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista strutturale e funzionale; 3) servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e relativi criteri di accesso; 4) standard di qualità, impegni e programmi per il miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale; 5) meccanismi di tutela del cittadino e verifica degli impegni assunti.

“L’Azienda Ospedaliera di Terni – si legge nella Carta – dal punto di vista istituzionale è composta da una Direzione Aziendale e da altri Comitati e Organismi di consultazione, controllo e tutela. Dal punto di vista strutturale e funzionale si articola in Dipartimenti e relative Strutture (note anche come unità operative), servizi di Staff della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria e strutture e servizi di natura tecnico-amministrativa che rientrano nella cosiddetta Area delle Funzioni Centrali”.

La sezione dedicata ai servizi

Nella sezione dedicata ai servizi vengono forniti sede, contatti, modalità di accesso ai principali servizi di tipo sanitario, sociosanitario e amministrativo offerti dall’ospedale di Terni, utili a tutti i cittadini-utenti, ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso, ai pazienti che vengono ricoverati, agli assistiti che necessitano di prestazioni specialistiche ambulatoriali e agli utenti con disabilità grave o altri bisogni speciali. La sezione raccoglie anche i principali servizi sanitari on-line offerti anche a livello regionale.

Indicatori sugli standard qualitativi

La Carta, inoltre, fornisce importanti indicatori sugli standard qualitativi previsti dalla programmazione regionale che l’Azienda deve rispettare, con iter e programmi volti all’accreditamento istituzionale e al miglioramento dei servizi offerti in termini di qualità organizzativa e assistenziale.

La tutela del cittadino in materia sanitaria

Una sezione, ancora, è dedicata alla tutela del cittadino in materia sanitaria. Fondamentali sono in questo senso: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il servizio di ascolto e orientamento che gestisce il percorso dei reclami e delle conseguenti azioni correttive messe in campo nell’interesse del cittadino; le associazioni di volontariato che compiono opere di supporto morale alle persone malate e ai loro familiari all’interno o comunque a supporto dei servizi sanitari ospedalieri; le indagini sulla qualità percepita con cui l’Azienda valuterà la soddisfazione dei cittadini/utenti, per individuare, unitamente ai report periodici dei reclami, possibili criticità e relative aree di miglioramento.

La versione online della Carta dei servizi potrà essere affiancata da supporti o promemoria cartacei, maneggevoli e facili da tenere in tasca o in borsa, che semplificheranno l’accesso alla Carta anche tramite l’uso di un lettore di QR Code di cui tutti gli smartphone sono dotati.