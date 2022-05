Ospedale di Cascia, c’è la gara per la ricostruzione da 7,8 milioni più Iva

Il valore stimato per l’appalto è pari a 7.808.163,75 euro, al netto di IVA e oneri ove dovuti, di cui 7.502.085,38 di euro per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, 110.406,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e 195.671,40 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso. L’importo stimato a base di gara soggetto a ribasso è pari a 7.697.756,78 euro.

L’avviso è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale dell’USR Umbria – profilo del Committente: https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni e nella piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; per estratto nel BUR regionale – Sezione Avvisi e concorsi nonché nel sito della Regione Umbria Avvisi – Opere pubbliche e del MIMS al seguente link https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/

Il termine ultimo perentorio per manifestare interesse è il 3 giugno 2022 – ore 17.00 tramite la suddetta piattaforma Net4market link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc .

Il Soggetto attuatore è la Regione Umbria, “Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma“; la stazione appaltante è l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria “Servizio Ricostruzione pubblica Sezione gare e contratti”.

Responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea Castellini Funzionario Regione Umbria, Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma –Tel. +39 075.5041 email: acastellini@regione.umbria.it.

Responsabile del procedimento di affidamento è l’arch. Filippo Battoni – Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria +39 0742630880 e-mail fbattoni@regione.umbria.it