Ospedale di Assisi, botta e risposta Pastorelli - M5S: "Sarà valorizzato" "Ennesima boutade elettorale" - Tuttoggi.info

La giunta regionale, su impulso dell’assessore Luca Coletto, ha approvato il piano di intervento per lo sviluppo della rete sanitaria; il progetto per l’ospedale di Assisi punta a trasformare la struttura in un punto di riferimento per l’assistenza alle persone con disabilità e per le fasce più vulnerabili della popolazione. A darne notizia è il consigliere regionale Stefano Pastorelli, anche se il Movimento 5 Stelle è lesto a ritrovare il documento della giunta nel quale in realtà si delibera di “dare mandato alla direzione salute e welfare di elaborare un progetto specifico per l’ospedale di Assisi” – ossia – dicono i pentastellati – “più o meno la stessa mozione fatta già nel 2021, alla quale erano seguiti anche allora articoli trionfalistici ma nessuna azione concreta da parte di nessuno”.

Nello specifico Pastorelli spiega che quanto deciso dalla giunta è “Una chiara risposta ai bisogni della comunità, situata in un’area di forte attrazione turistica e religiosa”, e rivendica il suo “impegno diretto: ho portato avanti una battaglia lunga e complessa per garantire servizi sanitari adeguati alla città e alle zone limitrofe”. Ma se è vero che Pastorelli si è a lungo battuto per l’ospedale, rimane da capire se davvero arriveranno i 50 milioni promessi qualche mese fa nell’ambito del Pnrr e soprattutto come un “punto di riferimento” per disabili e fasce vulnerabili, fermo restando la ‘giustezza’ del progetto, si concili con il fatto che Assisi ha bisogno, se non di un ospedale eccellente per le necessità di milioni di turisti e un comprensorio di 60.000 abitanti contando anche i comuni limitrofi, quantomeno di un pronto soccorso degno di questo nome.

E come detto il Movimento 5 Stelle è lesto a ironizzare, perché “Pastorelli parla di ‘battaglia lunga e complessa’, a quanto pare combattuta contro la sua giunta” e anche perché la delibera della giunta è piuttosto inconcludente e senza impegni concreti. E i pentastellati Andrea Mancinelli e Anna Mastrobuono, candidati alle prossime elezioni, ricordano anche “la mozione precedente, arrivata nel 2021 sotto elezioni comunali, che impegnava la giunta ad adoperarsi per valorizzare l’ospedale di Assisi. E ora, vedendosi in pericolo di conferma per comprovata incapacità, Pastorelli rilancia con un’azione decisiva e spinge sull’acceleratore. E niente, gli è scappata la frizione e partorisce, insieme alla Giunta, una delibera vuota: senza alcun finanziamento, nessuna tempistica, nessun obiettivo concreto”. Ed in effetti dai documenti pubblicati su Facebook dall’assessore Leggio, si dà un generico mandato a ideare un generico piano: non proprio una certezza su cosa ne sarà di una struttura che serve 60.000 abitanti e milioni di turisti.